لانفصالها عن زوجها.. ربة منزل تنتحر شنقا بالشرقية

قررت ربة منزل في بداية العقد الثاني من عمرها، الانتحار والتخلص من حياتها بعدما أقدمت على شنق نفسها لمرورها بأزمة نفسية.

تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى فاقوس المركزي لـ" منى م ا" 21 عاما مقيمة بمركز فاقوس جثة هامدة إثر أقدامها على شنق نفسها.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وبسؤال والدتها أفادت أن ابنتها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية وانفصلها عن زوجها، مضيفة أنها تركتها بالمنزل وتوجهت إلى أحد الأسواق لشراء احتياجات الأسرة من الطعام وعند عودتها فوجئت بوجودها مشنوقة داخل غرفة نومها.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثمان وتحديد سبب الوفاة.