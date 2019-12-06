قررت هدى المغربي رئيس مدينه سفاجا، رفع مذكرة عاجلة لوكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تفيد بسرعة تلافي أوجه القصور والسلبيات ومعوقات العمل بمستشفى سفاجا المركزي والعمل على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي السلبيات.

جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التي أجرتها هدى المغربي اليوم الجمعة، لمستشفى سفاجا المركزي للوقوف على مدى جاهزيتها لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والعمل على توفير بيئة صحية لائقة للمرضى.

وأكدت المغربي حق المواطن في الحصول على خدمة صحية جيدة، مشيرة إلى أنها سوف تتابع المرور المفاجئ على المستشفى ولن تتهاون في ضبط أي تقصير من الإدارة أو الأطباء أتجاه المرضى.

واطلعت رئيس المدينة خلال تواجدها بالمستشفى على الدفاتر والسجلات والنوبتجيات للتأكد من تواجد الأطباء واﻷطقم الطبية، والتزامهم بالعمل، وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير العمل من حيث مكافحة العدوى والجودة والسلامة والصحة المهنية وشؤون الصيدلة.

وتفقدت المغربي أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات والحضانات، للتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين والعمال والأمن وتوفر الأدوية والمستلزمات والطعوم والأمصال و التأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى.