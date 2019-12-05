تداول 528 شاحنة و36 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، تداول 528 شاحنة بضائع و36 سيارة، فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال 3 سفن وهي "أمانة، عزيز اكسبريس، الحرية 2"، وعلى متنها 110 شاحنات و14 سيارة، كما غادرت السفينة "بوسيدون اكسبريس" وعلى متنها 103 شاحنات و8 سيارات.

فيما استقبل الميناء أمس، السفينة "بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 98 شاحنة وغادرت 3 سفن وهي: "أمانة، عزيز إكسبريس، الحرية 2" وعلى متنها 124 شاحنة و12 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينتين "آيلة" و"بريدج" وعلى متنها 31 شاحنة، فيما استقبل الميناء أمس السفينة "سينا"، وعلى متنها 26 شاحنة وسيارتان، وغادرت السفينتين "آيلة" و"بريدج" وعلى متنهما 36 شاحنة.