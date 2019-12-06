شيع أهالي قرية نزلة عبدالمسيح التابعة لمركز ديرمواس بالمنيا، جثمان الشهيد مجند كامل بطرس سمير، الذي استشهد في شمال سيناء أثناء أداء الواجب الوطني.

وأناب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الدكتور محمد محمود، نائب المحافظ، لحضور الجنازة التي خرجت من كنيسة ماري جرجس بقرية نزلة عبدالمسيح التابعة لمجلس قروي البدرمان بمركز ديرمواس، بحضور علي غلاب، رئيس المركز، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم تشييع جثمان الشهيد بعد الصلاة عليه إلي مثواه الأخير بمدافن العائلة بتونا الجبل.

نقل نائب المحافظ خالص تعازي ومواساه المحافظ لأسرة الشهيد، واكد أن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصرى إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره.

وأشاد بقوة إرادة وعزيمة الشعب المصرى، ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى، لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب فى الداخل والخارج.