يجري معهد ناصر، غدا، يوم للكشف المبكر عن مرض السدة الرئوية، بالعيادات الخارجية، يأتي ذلك تزامنا مع انطلاق اليوم العالمي للسدة الرئوية تحت شعار "صحتك أمانة".

وقال المعهد في بيان له منذ قليل، إن مرض السدة الرئوية غير مشهور وغير معلوم كباقي الأمراض الأمر الذى يجعل الكثير من المرضى يتجاهلون أعراضه ويعتبرونها شيئاً عادياً.

وتابع المعهد في بيانه أنه عندما يعاني المريض من كحة شديدة يظنها "كحة التدخين"، وفى بعض الأحيان يظن أن الأعراض التى يعاني منها ما هى إلا حساسية على الصدر، ويجهل تماماً أن ما يعاني منه هو مرض "السدة الرئوية المزمنة"، التى ما لم تعالج تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

وأضاف أنه من المقرر أن يشمل فحص المريض قياس وظائف التنفس مجانا وعمل توعية للوقاية من المرض وكيفيه علاجه.