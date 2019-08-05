أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تخصيص 5 ملايين جنيه من موازنة بنك ناصر الاجتماعي، للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام والمساهمة في إعادة تشغيله بكامل طاقته.

ووجهت وزيرة التضامن، في بيان، بسرعة صرف التعويضات المقررة لمصابي وذوي شهداء الحادث الإرهابي، الذي وقع أمام المعهد القومي للأورام؛ حيث قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي صرف 100 ألف جنيه لأسرة لكل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى.