شميع صيدلية وضبط أكثر من ٣٣ ألف قرص مجهول المصدر بصان الحجر

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، تشميع صيدلية وضبط أكثر من 33 ألف قرص مجهول المصدر بصان الحجر.

وشنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية حملة بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين لمداهمة إحدى الصيدليات غير المرخصة بمدينة صان الحجر، نظرا لورود معلومات تفيد قيامها بفتح أبوابها للجمهور وبيع الأدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، ما يعرض صحة المواطنين للخطر.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وتحريز 33592 (قرص/ عبوة/ وحدة/ زجاجة) لأدوية متنوعة بدون فواتير، ومجهولة المصدر في مكان غير مرخص، وألبان أطفال مدعمة بوزارة الصحة بدون فواتير في مكان غير مصرح.

وتم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة صان الحجر، كما تم تشميع الصيدلية لعدم وجود ترخيص، وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل بالحملات على الجهد المبذول.