قاد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مكبرة لمتابعة أماكن حفظ الأغذية بمدينة العاشر من رمضان، ومركز ومدينة بلبيس، والمخزن الرئيسي لتغذية المدارس ببلبيس، يرافقه مراقبو الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

تم المرور على ثلاجات التبريد والتجميد للمنتجات الغذائية الخاصة بشركات ومصانع الأغذية بالعاشر وبلبيس، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها وسلامة المنتجات الغذائية بعد سحب العينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم المرور على المخزن الرئيسي لتغذية المدارس بمحافظة الشرقية بأرض جمعية المستثمرين بمركز بلبيس، والذي يقوم بتوزيع التغذية المدرسية على جميع مدارس المحافظة، و17 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتفقد وكيل الوزارة عنبر التخزين للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية، والتأكد من التوزيع اليومي للتغذية لجميع المدارس وعدم تخزينها تماماً داخل المدارس، والتأكد من مرور مفتشي الأغذية على المخزن أمس، وسحب 14 عينة تغذية من جميع التشغيلات.

ووجه وكيل الوزارة بالتأكد من مراعاة الاشتراطات الصحية السليمة في نقل وتوزيع التغذية لوصولها للطلاب بالمدارس بطريقة سليمة وآمنة صحياً.