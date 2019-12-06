عقد المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، اجتماعا بحضور مديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية حيث استعرض كافة المستجدات الخاصة بأعمال قطاع الزراعة، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني ومتابعة الزراعات وكذلك رصد كافة صور التعدي على الرقعة الزراعية والتصدي لها في المهد.

كما شدد عبد السميع على ضرورة التعامل الفوري مع مشاكل ومطالب المزارعين، وأصدر أمرا بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة أعمال الزراعات تحسبا لمخاطر التغيرات المناخية والسيول وكذلك تشكيل لجان بالمراكز لهذا الخصوص.