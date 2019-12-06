قال سعيد فرحات، أحد أهالي كفر سرنجا بمركز ميت غمر، أحد شهود العيان على واقعة العثور على رضيع نهشته الكلاب، إن مكان الواقعة كان قريبًا من أرض فضاء يلعب فيه الأطفال، موضحًا أنه تم اكتشاف الواقعة خلال لعب الأطفال الكورة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر"، أن الطفل عندما ذهب إلى مكان الواقعة ليستعيد الكرة، وجد جثة الطفل، ما جعله يجري مسرعًا بعيدًا عن المكان وأخبر أهالي القرية.

وتابع: "عندما سمعت بالواقعة اتجهت إلى مكانها، ووجدنا طفلًا عبارة عن رأس وصدر وقدمين ويدين، وفارغ من الداخل، اتصلنا بالشرطة وقامت باللازم".

وواصل: "مفيش رحمة، حسبي الله ونعم الوكيل، دي حادثة غريبة على المنطقة، اتعودنا نشوف طفل صاحي وأمه رمياه، لكن متعودناش نشوف المناظر دي في مصر، مش عارف أقعد لحد النهاردة من المنظر اللي شفناه".

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