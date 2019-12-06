أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تطبيقًا إلكترونيًا "NUCA"، ليكون همزة وصل بين الهيئة والمواطنين والمستثمرين، بجانب موقعها الإلكتروني.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن التطبيق وخطوات استخدامه على النحو التالي..

- التطبيق بعنوان NUCA ويمكن تحميله عبر "جوجل بلاي".

- يضم التطبيق جميع الإعلانات الخاصة بالهيئة "طروحات الأراضي والوحدات – مناقصات – معلومات لجميع المدن الجديدة".

- يضم الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وآليات التواصل مع أجهزة المدن الجديدة.

- يمكنك تسجيل الدخول عبر التطبيق عن طريق إدخال بريدك الإلكتروني وكلمة مرور.

- يتيح التطبيق التحدث إلى أحد ممثلي خدمة العملاء عن طريق المحادثة الكتابية.

- يستطيع المستخدم الاطلاع على أبرز المعلومات عن المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والشيخ زايد والقاهرة والجديدة والمنصورة وبرج العرب ودمياط والفيوم وخليج السويس.

- يحتوي التطبيق على إعلانات المناقصات والمزايدات العلنية وأوامر التوريدات التي تعلنها هيئة المجتمعات العمرانية.