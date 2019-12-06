وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان، سعد الحريرى، رسائل إلى رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، طالباً مساعدة لبنان على تأمين اعتمادات للاستيراد من هذه الدول، بما يؤمّن استمرارية الأمن الغذائى والمواد الأولية للإنتاج لمختلف القطاعات. وشملت الرسائل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى جانب عدد من القادة، على رأسهم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والروسى فلاديمير بوتين.

وقال مسئول لبنانى، اليوم، إن فرنسا تعتزم عقد اجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان، 11 ديسمبر الجارى، لحشد المساعدة للبلاد فى مواجهة أزمة اقتصادية حادة، وفق وكالة «رويترز»، فيما قال مسئول أوروبى إن الدعوات أُرسلت لحضور اجتماع باريس، بهدف حشد الدعم لمساعدة لبنان على التعامل مع الأزمة الحادة التى يواجهها مع تواصل الاحتجاجات التى دفعت «الحريرى» للاستقالة.

وشهد لبنان، اليوم، تحركات شعبية متفرقة فى أكثر من منطقة رفضاً لتسمية سمير الخطيب لرئاسة الحكومة، واحتجاجاً على تفاقم الأزمة الاقتصادية التى دفعت فى اليومين الماضيين عدداً من الشبان للانتحار.

"السيستانى" يدعو لحماية المتظاهرين

وفى العراق، طالب على السيستانى، المرجع الشيعى الأعلى، قوات الأمن بحماية المتظاهرين، خلال خطبة الجمعة، التى ألقاها ممثل له، اليوم، محذراً المتظاهرين ممن سماهم «المندسين». وقال المرجع الشيعى إن «المتربصين بالعراق يستغلون التظاهرات».

ودعا إلى اختيار رئيس وزراء جديد دون تدخل خارجى، بعد استقالة عادل عبدالمهدى تحت ضغط الاحتجاجات. وأبدت قوات الأمن استجابة بدورها لدعوة المرجع الشيعى، بحسب بيان لها.

"واشنطن" تستعد لفرض عقوبات على مسئولين عراقيين

ومع ارتفاع وتيرة العنف، لا سيما فى المحافظات الجنوبية التى سقط فيها عشرات القتلى خلال يوم واحد، أشارت مصادر أمريكية، اليوم، إلى عزم «واشنطن» فرض عقوبات على مسئولين عراقيين، لافتة إلى أن الإعلان عنها سيتم خلال ساعات، وفق ما نقلت قناة «العربية».