طلب الرئيس ميشيل عون من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك حسبما أفادت قناة "الحدث"، في نبأ عاجل لها.

وتشهد الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، حراكا شعبيا نادرا وعابرا للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الثلاثاء، استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية هزت لبنان، وسط الحديث عن سيناريوهات معقدة يمر بها لبنان بعد الخطوة التي اتخذها منذ ساعات.