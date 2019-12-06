مساعد وزير التنمية المحلية: ورشة عمل المحافظين تكرس للإدارة المعاصرة

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن ورشة عمل المحافظين الجدد التي تنظمها وزارة التنمية المحلية، غدا، تركز على تنفيذ تكليفات القيادة السياسية وملفات الوزارة وتكرس وجود نهج إدارة محلية معاصرة، مضيفا لـ"الوطن" أن الورش تؤكد أهمية خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم واستغلال المزايا النسبية للمحافظات وتعظيم مواردها الذاتية والمتابعة الميدانية والتفاعل المستمر مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم عن قرب وإيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية لها ومكافحة الفساد.

وأكد أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، يركز مع المحافظين خلال الورشة على رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والخطط الاستثمارية للمحافظات للعام المالي الحالي وآليات دعم خطط الاستثمار وخريطة المناطق الصناعية ودعم المناطق اللوجيستية وتطوير المنافذ والأسواق والتوسع فيها لتوفير السلع للمواطنين في القرى والمدن بأقل الأسعار.

وأشار إلى أنه سيتم عقد ورشة قريبا لنواب المحافظين الجدد للتأكيد على أهم الملفات ومحاور العمل وتكليفات الدولة من أجل خدمة أفضل للمواطن.