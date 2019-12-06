عقد البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أمس، بمسرح الأنبا رويس فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اللقاء السنوى السادس مع أساقفة الوجه القبلى والكهنة المسئولين عن خدمة «فقراء الأقباط».

وقال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة، فى بيان، إن البابا ألقى خلال اللقاء كلمة أوضح فيها أهمية التجديد من الداخل من خلال الآية الواردة فى المزمور الخمسين: (قَلْباً نَقِياً اخْلُقْ فىَّ يَا اَللهُ، وَرُوحاً مُسْتَقِيماً جَدِّدْ فِى دَاخِلِى). حضر اللقاء من أساقفة الوجه القبلى «الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى، والأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين بالمنيا، والأنبا أغابيوس، أسقف دير مواس ودلجا بالمنيا، والأنبا يوأنس، أسقف أسيوط، والأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، والأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير المحرق بأسيوط، والأنبا أرسانيوس، أسقف الوادى الجديد والواحات»، فضلاً عن الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس شبرا الشمالية، مقرر لجنة خدمة الرعاية الاجتماعية وبيوت الإيواء، والقمص بيشوى شارل، سكرتير البابا لخدمة الرعاية الاجتماعية، إلى جانب عدد من كهنة الوجه القبلى.

وأضاف «حليم» أن اللقاء استعرض أيضاً أنشطة خدمة الرعاية الاجتماعية وبرامج الخدمة التى تطبق فى مجالات التعليم والصحة ورفع مستوى المعيشة وأهمية تطبيق معايير التنمية فى خدمة «فقراء الأقباط».

تدشين كنيسة الإيمان الإنجيلية فى الإسكندرية بحضور رئيس الطائفة

وشارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس، فى حفل تدشين كنيسة الإيمان الإنجيلية بمنطقة الحضرة الجديدة بمحافظة الإسكندرية.