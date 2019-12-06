أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم، في العاصمة التشيكية براج، أن الوقت "الذي كانت فيه أوروبا تولي كليا للآخرين مهمة ضمان أمنها قد ولى".

ودعى لودريان الأوروبيين لأن يكونوا "استباقيين" داخل حلف أطلسي "الناتو" "أكثر تنظيما وتوازنا"، داعيا خلال افتتاح منتدى دولي بمناسبة الذكرى الثلاثين لسقوط الستار الحديدي بحضور نظيره التشيكي توماس بتريتشيك إلى "سيادة أوروبية حقيقية" بما في ذلك في المجال الرقمي.

لودريان: علينا الاهتمام بأربعة مجالات لبناء سيادة رقمية في أوروبا

وقال لودريان، آمل بأن نتمكن من إطلاق في العام 2020 مع دول أوروبية راغبة فكرة حول السيادة الرقمية الأوروبية"، مضيفا:"لدينا رؤيا للعالم الرقمي الذي نريد: حر ومنفتح وآمن".

وأوضح الوزير الفرنسي: "علينا الاهتمام بـ 4 مجالات لبناء سيادة رقمية في أوروبا ولتكون لدينا رؤيا أوروبية رقمية وحقوق إنسان" وعددها "تعزيز الأمن المعلوماتي وكسب معركة الابتكار وترسيخ دورنا كدولة تضع المعايير وحماية الممتلكات المشتركة التي هي البنى التحتية الرقمية المشتركة والمفتوحة".

وأوضح الوزير الفرنسي، أن السيادة الأوروبية هي "فرصة كل دولة أن تبقى مستقلة في عالم تكون فيه خصومة الدول واضحة في كافة المجالات"، خصوصا المجال الرقمي "الذي على الأوروبيين السيطرة عليه لضمان هذه السيادة" في سوق تهيمن عليها الشركات الأمريكية والصينية.

وأعلن لودريان، أنه بالنسبة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، "الشرط اللازم ليكون قويا هو أن يكون الأوروبيون استباقيين أكثر وأن يتحملوا أكثر مسؤولياتهم داخل حلف أكثر تنظيما وتوازنا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتترأس براج حاليا مجموعة فيشجراد التي تضم المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا وتعتبر أحيانا مجموعة تعارض اندماجا أوروبيا أكبر، وسيلتقي لودريان منشقين تشيكيين سابقين "للإشادة بالتزاماتهم لصالح الديموقراطية والحريات" قبل 1989.

وشكر وزير الخارجية التشيكي، لودريان على دعم فرنسا للمنشقين من خلال فطور أقامه الرئيس فرنسوا ميتران مع عدة شخصيات بينهم فاتسلاف هافل في براج في ديسمبر 1988.