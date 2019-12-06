أعلنت الشرطة الملكية الكندية، اليوم، أنها وجهت اتهامات بالإرهاب لشاب 22 عاما، عقب إجراء تحقيق للأمن القومي، وأوضحت الشرطة أنه تم نقل المشتبه به إلى الحجز صباح اليوم، في مفرزة تابعة للشرطة الملكية بالقرب من مطار بيرسون الدولي في تورونتو، ويأتي الاعتقال عقب تحقيق للأمن القومي من قبل فريق فريق الأمن القومي التابع للشرطة الملكية.

ووجهت الشرطة اتهاما إلى "إيكار ماو" بالمشاركة في نشاط جماعة إرهابية وترك كندا للمشاركة في نشاط جماعة إرهابية، وأشارت إلى أن ماو توجه إلى تركيا واحتجز هناك بتهم تتعلق بالإرهاب مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، لكن على الرغم من ذلك لم تدينه الشرطة، وعاد إلى كندا في 19 أكتوبر الماضي.

وقال مراقب الشرطة مايكل ليساج "أريد أن أطمئن مواطني منطقة تورنتو الكبرى وجميع الكنديين بأن تركيزنا الأساسي هو سلامة وحماية الجمهور في جميع الأوقات".

ومن المقرر أن يظهر ماو في قاعة محكمة برامبتون في وقت لاحق اليوم الجمعة.