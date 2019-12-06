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النائب العام يعلن توصيات المؤتمر الـ14 لجمعية النواب العموم الأفارقة

النائب العام يعلن توصيات المؤتمر الـ14 لجمعية النواب العموم الأفارقة

هشام إسماعيل: أحمد داود ومحمد فراج كانوا بيضايقوني بسبب الزمالك

هشام إسماعيل: أحمد داود ومحمد فراج كانوا بيضايقوني بسبب الزمالك

بينها الماستيف والبولدوج والتيريير.. أغلى 10 سلالات كلاب في العالم

بينها الماستيف والبولدوج والتيريير.. أغلى 10 سلالات كلاب في العالم

"اختل توازنها".. إصابة طفلة باشتباه نزيف في المخ سقطت من الطابق الثاني

"اختل توازنها".. إصابة طفلة باشتباه نزيف في المخ سقطت من الطابق الثاني

"ماتت مختنقة بغاز السخان".. النيابة تصرح بدفن جثة طالبة في كفر الشيخ

"ماتت مختنقة بغاز السخان".. النيابة تصرح بدفن جثة طالبة في كفر الشيخ

إصابة منتسبين بالشرطة في هجوم لـ"داعش" بالعراق

إصابة منتسبين بالشرطة في هجوم لـ"داعش" بالعراق

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حكاية عامل عثر على "كنز" في أرضه بالجيزة: "كان بيدور على الزيبق الأحمر"

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بنك الإسكندرية يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

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