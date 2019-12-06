"اختل توازنها".. إصابة طفلة باشتباه نزيف في المخ سقطت من الطابق الثاني

أصيبت طفلة بإصابات مختلفة، إثر سقوطها من السلم أعلى الطابق الثانى بعقار بإحدى قرى مركز سيدى سالم فى كفر الشيخ، وجرى نقلها إلى المستشفى المركزي، لإجراء الفوصات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مركز شرطة سيدى سالم، يفيد وصول "شمس.ا"، 4 أعوام ، مقيمة بإحدى قرى مركز سيدي سالم إلى المستشفى المركزى وجرى نقلها لكفر الشيخ العام ، لإصابتها باشتباه نزيف في المخ والصدر وتبين ان حالتها العامة سيئة.

وأظهرت التحريات، أنه أثناء لهو الطفلة بمنزلها، اختل توازنها، وسقطت من أعلى السلم بالطابق الثانى على الأرض، ما أدى إلى إصابتها، وحُرر المحضر رقم 10440 لسنة 2019م، إداري مركز سيدى سالم، وجرى العرض على النيابة العامة .