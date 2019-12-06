أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي تشمل إصدار أكثر من مليون و647 ألف تأشيرة وذلك حتى أمس الأول الأربعاء.

وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة نحو مليون و387 ألف معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ والبالغ عددهم حوالي مليون و76 ألف معتمرا، بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم الجمعة، إن ذلك جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، الذي يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية إلى مليون و329 ألف معتمر، وعن طريق المنافذ البرية وصل 57 ألفا و525 معتمرا، بينما وصل 11 ألف معتمرا عبر المنافذ البحرية، أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب: باكستان 373 ألفا و984 معتمرا، تليها إندونيسيا بـ347 ألفا و424 معتمرا، وثالثا جاءت الهند 210 الأف و52 معتمرا، ثم ماليزيا 78 ألفا و806 معتمرين، وتركيا خامساً بـ 58 ألفا و652 معتمرا.

وتأتي بعدها كل من بنجلادش 40 ألفا و168 معتمرا، والجزائر 39 ألفا و220 معتمرا، والإمارات 26 ألفا و836 معتمرا، والعراق 21 ألفا و21 معتمرا، والأردن 20 ألفا و855 معتمرا.

يذكر أن وزارة للحج والعمرة طورت محرك الحجز المركزي "مقام" الذي يتيح لطرفي الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، في منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعي التي تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

كما يتيح محرك الحجز المركزي بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطني إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.