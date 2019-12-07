تحدث الإعلامي عمرو أديب، عن زيارته الأخيرة للبنان، قائلًا إن الفنادق مفتوحة، لكن لا يوجد بها نزلاء، بعدما كان يشترط الحجز من أجل الإقامة هناك.

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على شاشة "MBC مصر": "كنت الوحيد الذي كان موجودًا في الفندق، بعدما كانت الإقامة بالحجز، الفنادق مفتوحة ومفيهاش حد، وهناك حالة قلق شديد واكتئاب عام".

وتابع: "الناس مبتعرفش تطلع 1000 دولار من البنك، والناس كلها بتصوت ومش عارفة تاخد فلوسها من البنك، والـatm بيطلع 200 أو 300 دولار بالكتير، والناس بتصوت".

وأردف أن الشركات باتت تصفي ما يتراوح ما بين 30% و40% من العمالة، وخفض المرتبات بنسبة 30%، لافتًا إلى أن الأسعار زادت بواقع 30%: "هناك حالة من حالات الضغط".

وأشار إلى أن الشارع اللبناني يرفض كل الأسماء المطروحة التي من المفترض أن يشغل إحداها منصب رئيس الوزراء: "الحراك أصبح دائريًا بمعنى أنه لا يتقدم إلى الأمام، وهناك مشكلات متعلقة بالتأليف والمشاورات، والمواطن العادي هو وحده من يدفع الثمن".

وواصل: "زمان مطار لبنان كان بيبقى مليان طوابير، لكن وأنا داخل مكنش فيه غيري، وأنا خارج مكنش معايا إلا 10 أو 12 واحد".

وأشار إلى أن حزب الله لم يتضرر من الأحداث في لبنان، معقبًا: "قاعدين بالدولارات بتاعتهم في الضاحية، ومعاهم ناسهم وحاجتهم وقاعدين يتفرجوا مين هيصوت الأول، واللي هيتعب الأول".