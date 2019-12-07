أعلنت وزارة الداخلية العراقية مساء أمس الجمعة، عن فتح تحقيق في إطلاق النار في منطقة السنك بمحافظة بغداد، والذي أدى إلى مقتل وإصابة 84 شخصا.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إنه تقرر فتح تحقيق في حادث إطلاق النار الذي وقع في محيط منطقة السنك ببغداد مساء أمس، وأسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 80 آخرين.

وأضاف المحنا، أنه جرى تطويق المكان بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل، مشيرا إلى أن قوات الأمن كثفت من تواجدها في المناطق القريبة من مكان الحادث.

يذكر أن ساحة الخلاني وجسر السنك وسط بغداد شهدت مساء أمس إطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين أدى إلى تفريقهم وانسحابهم إلى ساحة التحرير.