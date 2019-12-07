تفاصيل منتدى شباب العالم: 12 جلسة تناقش مختلف القضايا

يشهد منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة التي تنطلق 14 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور آلاف الشباب والفتيات من مختلف جنسيات العالم، 12 جلسة متنوعة، تناقش العديد من القضايا الهامة في مجالات مختلفة.

وتستعرض" الوطن" في التقرير التالي جلسات المنتدى:

جلسة أثر التغيرات المناخية على الإنسانية: انعكاسات وحلول

تعكس الجلسة الحاجة الماسة للتعامل العاجل مع قضية تغير المُناخ، حيث ستسلط الضوء على قضايا التغيرات المناخية، وما ينتج عنها من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الإنسانية مثل ظاهرة اللاجئين المناخيين، وأثر ارتفاع منسوب البحار والمحيطات على التنوع البيولوجي، والانعكاسات المناخية على قطاع الزراعة، وتأثيره بالتالي على الأمن الغذائي للشعوب.

كما تتناول الجلسة أثر الظواهر المناخية على مستقبل الحياة على الكرة الأرضية، والتطرق في سياق الجلسة إلى دور المنظمات الدولية والحكومات في التعامل مع هذا الملف.

جلسة آفاق التنمية المستدامة بأفريقيا: فرص وتحديات

تناقش الجلسة فرص تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تنفيذ مشروعات تكاملية بالقارة، والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، وتناول التحديات التي تواجه تحقيق التنمية في الدول الأفريقية، وعلاقة موضوعات التنمية بموضوعات الإعمار ما بعد النزاعات، بالإضافة إلى استعراض دور الشباب الأفريقي وسبل تمكينه لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

جلسة الأمن الغذائي في أفريقيا: كيف نحقق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة؟

تتطرق الجلسة إلى الأمن الغذائي كركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وستسلط الضوء على السلوك الغذائي للأفراد والشعوب والعقبات التي تواجه توفير الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، وتعزيز الزراعة المستدامة، إلى جانب تداعيات النزاعات وتغير المناخ وندره المياه في تهديد الأمن الغذائي.

جلسة التحديات التي تواجه العمل الإبداعي في عصر التكنولوجيا الرقمية

ستناقش الجلسة التحديات المختلفة لإنجاز العمل الإبداعي في ظل تطور التكنولوجيا المرتبطة بالإبداع، مع التركيز بشكل خاص على أثر بمنصات العرض بحسب الطلب VOD، وبتقنيات الواقع الافتراضي VR والواقع المُدمج AR على العمل الإبداعي، كما ستتطرق الجلسة لدور أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية على العمل الإبداعي، وسبل تطويع التكنولوجيا لإثراء العمل الإبداعي.

جلسة التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين

في ظل التحولات التي يمر بها العالم، ظهرت العديد من التحديات التي تهدد السلام العالمي، وستلقي الجلسة الضوء على عدد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، مثل الإرهاب والنزاعات المسلحة، وستبرز الجلسة دور المنظمات الدولية والإقليمية في صيانة الأمن والسلم الدوليين، لا سيما من خلال جهود منع نشوب النزاعات، ودعم جهود نزع السلاح النووي وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة.

جلسة التعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط

تركز الجلسة على أهم جوانب التعاون والتنسيق بين دول المتوسط في مجال اقتصاديات الطاقة، مثل التعاون في مجال التنقيب عن الغاز، ونقله، وتخزينه وغير ذلك من مجالات التعاون لاسيما بعد الاكتشافات الكبيرة التي تحققت في منطقة شرق المتوسط.

كما ستركز الجلسة على مجالات التعاون في مجال الطاقة المتجددة والربط الكهربائي بين الدول، وكيفية تحقيق الاستدامة في هذا المجال، وستتطرق الجلسة إلى أهم الفرص والتحديات التي تواجه دول شرق المتوسط في تأمين مصادر الطاقة المختلفة، وتمويل إنشاء وصيانة البنية التحتية للطاقة، بالإضافة إلى كيفية زيادة وتعزيز سبل التعاون في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتمكين الشباب، وأثر ذلك على تعزيز فرص التنمية المستدامة في دول المنطقة.

جلسة التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي

توضيح مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحقيق التميز المؤسسي، ومراحل تحقيق كل من التميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي والتحديات التي تواجه تحقيقهما.

واستعراض تأثير التحول الرقمي على أداء المؤسسات الحكومية والشركات والاقتصاد.

ومناقشة التحديات الماثلة أمام دول العالم مع استعراض التجارب الدولية والإقليمية.

جلسة الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم؟

تهدف الجلسة لتوضيح دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تغيير نمط الحياة الحديثة، وتقييم توقعات تطور مراحل الذكاء الاصطناعي ومعادلتها للذكاء البشري، كما ستتطرق الجلسة إلى التحديات المرتبطة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

جلسة المرأة والحق في التنمية

تهدف الجلسة إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين المرأة على جميع الأصعدة كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع الوعي بأهمية تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وسياسيا، وإبراز دوره في تحقيق التكامل داخل المجتمع.

جلسةBlock chain : تحولات كبرى في العالم الرقمي

تستعرض الجلسة تقنية الـBlockchain والتحولات التي خلقتها في عالم التكنولوجيا الرقمية، وتتناول ما توفره تلك التقنية من مزايا في المجال الاقتصادي والتطبيقات المختلفة، كما تناقش حدود استخدام تلك التقنية على الصعيد الفني، ومخاطر الاستخدام غير الشرعي لها.

وتهدف الجلسة إلى بحث العقبات المرتبطة بتوسيع نطاق استخدام تلك التقنية وآفاق التغلب عليها بما يمكننا من تعظيم الاستفادة من الجانب الإيجابي لها.

جلسة دور الفنون في التعامل مع قضايا الإنسانية

بحث كيفية استخدام الفنون كأداة لنشر ثقافة الوسطية ومحاربة الأفكار المتطرفة في ظل العولمة، واستعراض دور الأعمال والأنشطة الفنية على اختلاف أنواعها في تحسين الوضع الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للدول، ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، وقبول الآخر.

ومناقشة موقف الفنون بين السعي نحو الانفتاح والمحافظة على استقلالية الهوية، وعدم تبعية الخصوصية الثقافية، من أجل حضارات تتفاعل بشكل بنّاء وتتكامل دون صدام.

جلسة دول المتوسط: حضارات إنسانية عريقة وتاريخ مشترك

تركز الجلسة على إبراز الأهمية الاستراتيجية للبحر المتوسط منذ فجر التاريخ، وتوضيح الترابط الحضاري بين البحر المتوسط والإنسانية.