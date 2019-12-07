وكيل الأوقاف يشكل لجنة لمتابعة العمل الدعوي بمساجد البياضية

أصدر الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، قرارا بتشكيل لجنة من قيادات المديرية برئاسته، وفيها الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد الحكومية بالمديرية، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى بإدارة أوقاف البياضية.

وأوضح عبد الدايم، في بيان أن اللجنة قامت بأعمال المرور على مساجدها بهدف الوقوف على الطبيعة على العمل الدعوى بها، ومعالجة أوجه القصور بها إن وجدت وذلك عن طريق الجهات المختصة بالمديرية.

وأضاف أنه تم المرور على المساجد الآتية وذلك بنطاق مركز ومدينة البياضية:- "مسجد المصطفى ومسجد الرحمة بقرية البغدادى ومسجد فاطمة الزهراء ومسجد عباد الرحمن ومسجد نجع سالم ومسجد التقوى ومسجد خالد بن الوليد بقرية الحييل"، وعقب انتهاء شعائر صلاة الجمعة تم المرور على مسجد الفتح بنجع لوانس بقرية البغدادى وتم التوجيه بما هو لازم.