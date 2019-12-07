قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مصر لديها خطة لإنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا.

وأضاف توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن مصر ستشهد مشروعات إحلال وتجديد لسيارات التاكسي والسيارات الحكومية، مشيرًا إلى أن السيارات الكهربية الجديدة ستشهد بعض المحفزات، مثل وجود شبكة من الشواحن السريعة، لافتًا إلى أنه جرى الاتفاق مع وزير الكهرباء على إنشاء هذه المحطات على أسس تجارية.

وأعرب عن أمله بإحلال وتجديد 10 آلاف سيارة تاكسي سنويًا، ووضع خطة لتحويل 5000 سيارة حكومية لسيارات كهربية.

وأكد وزير قطاع الأعمال أنه لم يتم تسعير السيارات الكهربية حتى الآن، لافتًا إلى أنها قد يكون سعرها أعلى من سيارات الاحتراق الداخلي، لكنها توفر ذلك في الوقود "توفر 4000 جنيه شهريًا لو مشيت مسافة 250 كيلو"، وأنه يستطيع تعويض فارق السعر بسبب توفيرها لميزانية الوقود.