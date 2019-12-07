تستعرض "الوطن" تباين سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم، السبت 7 ديسمبر الحالي في عدد من البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.28 جنيه للشراء، و14.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك بلوم نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.29 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.