استقبل قداسة البابا "فرانسيس" بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس الفاتيكان، اليوم السبت، وزير الخارجية سامح شكري في ختام زيارته الحالية إلى الفاتيكان.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية نقل لقداسة البابا فرانسيس تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما سلمه رسالة من الرئيس تعكس اعتزاز مصر بالجهود التي يقوم بها الفاتيكان لنشر قيم التسامح والرحمة والعدل والاهتمام بتعزيز الروابط التي تجمع بين القاهرة والفاتيكان.

وذكر حافظ، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على تقدير مصر للعلاقات مع الفاتيكان، مشيداً بما شهدته تلك الروابط من تطورات على مدار الأعوام الماضية.