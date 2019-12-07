قال الباحث الأمريكي نيكوس تساسوس، إن كل بضع سنوات سيعيد المحللون النظر في مسألة قديمة، وهي هل سيشكل المصدرون الرئيسيون للغاز منظمة شبيهة بمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"؟

وأضاف الباحث الذي يشغل منصب زميل برنامج الطاقة والأمن القومي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أنه من الناحية الفنية توجد منظمة منتدى البلدان المصدرة للغاز، الذي تأسس في عام 2001، على الرغم من أنه لا يعمل مثل منظمة "أوبك" بل إن وظيفته هي تعديل العرض لتحقيق التوازن في السوق، لكننا نتذكر أن "أوبك" طرحت الحصص الأولى لها في عام 1982، أي بعد أكثر من عقدين من تأسيسها، وربما سيتطور المنتدى ليتحول إلى منظمة شبيهة بالأوبك.

وتابع الباحث الأمريكي بأن القضية النظرية لإنشاء منظمة شبيهىة بمنظمة "أوبك" تعتبر قديمة وحديثة، فأسعار الغاز مثل أسعار النفط، دوريه ومتقلبة، وقد يستغرق الغاز وقتا طويلا لتحقيق الإنتاج المتوقع، ولذا فمن المفيد للمنتجين أن يكونوا قادرين علي تعديل العرض لتحقيق التوازن في السوق ومنع التقلبات، ولكن في الواقع، فان الغاز يختلف بعض الشيء، فعندما تكون صادرات الغاز مدعومة بعقود طويلة الأجل، وعندما ترتبط أسعار الغاز بالنفط، فان إنتاج الغاز لا يمكن تعديله بسهوله، والأسعار تعكس أسعار النفط، وليس الغاز، ولذلك كان من الصعب تحقيق سياسات شبيهة بسياسات "أوبك" في مجال الغاز.

وأشار الباحث إلى أن سوق الغاز قد تغير مؤخرا، ويتم الآن الاتجار بثلث الغاز الطبيعي المسال في العالم علي أساس قصير الأجل، كما يجرى استهلاك الكثير من الغاز المسال، ولا توجد قيود تمنع المنتج من تعديل الإنتاج، وفي الوقت نفسه، تم فصل أسعار الغاز عن النفط، وخاصة في أوروبا، وهذه التغييرات تدعم وجود منظمة للدول المصدرة للغاز على غرار "أوبك"، فالصادرات أصبحت أقل ارتباطا بالعقود الثابتة والطويلة الأجل.