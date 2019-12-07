أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، واستئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

ويستعد الميناء لاستقبال السفينة BESKID_Y وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسي، بينما تغادر ست سفن وهي وادي الكرنك، الحرية2، بوسيدون اكسبريس، أمانة، عزيز أكسبريس، القاهرة.

وأكد على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست، والموانئ التخصصية بالسويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء.