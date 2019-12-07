استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، كلاً من المنتخب الوطني الأوليمبي لكرة القدم الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية للشباب والمتأهل لأولمبياد طوكيو، ولاعبي المنتخب الوطني للإسكواش الحاصلين على بطولتي العالم للكبار والناشئين.

كما استقبل الرئيس السيسي، بعثة المنتخب الوطني للكاراتيه الحاصلة على بطولة العالم للشباب، وبعثة المنتخب الوطني الباراليمبي المشاركة في بطولة العالم مؤخراً بأستراليا، إضافة إلى الأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، ومنحهم رئيس الجمهورية وسام الرياضة للأبطال الرياضيين.

وحضر مراسم التكريم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلاً عن رؤساء ومسؤولي الاتحادات الرياضية الوطنية المعنية.

رئيس الجمهورية يوجه بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس السيسي أشاد بما حققه الأبطال الرياضيون من إنجازات، وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية، مؤكداً تقديره لأبطال مصر الرياضيين لما يمثلونه من قدوة للشباب في التفوق وبذل الجهد وصولاً للهدف.

ووجه الرئيس السيسي، في هذا الإطار، بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.

بدورهم، أعرب الرياضيون المكرمون عن شعورهم بالفخر لتكريم الرئيس لهم، الأمر الذي يعكس تقديره ورعايته للرياضيين المتميزين في مصر.