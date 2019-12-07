منذ توليه الحكم في يونيو 2014، لم يترك مجالا بمصر إلا وأولاه اهتماما ضخما، كان من بينها الرياضة، التي تنوع فيها دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بين التشجيع والممارسة ومنحهم سبل النجاح، بجانب المشاركة واحتضان اللقاءات المهمة بها، فضلًا عن استقبال الفائزين.

واليوم، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي المدربين واللاعبين الذين حصدوا بطولات قارية وعالمية، وهم المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحت 23 سنة، منتخب الكاراتيه، منتخب الإسكواش، المنتخب البارالمبي، وفقًا للمستشار بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحرص فيها الرئيس السيسي على استقبال المنتخبات الوطنية، لاسيما الحائزون على بطولات، ففي 20 أغسطس الماضي، استقبل الرئيس المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين الحاصل على بطولة كأس العالم، ومنحهم وسام الجمهورية، وذلك بعد فوزهم في البطولة التي أقيمت في مقدونيا، على منتخب ألمانيا بنتيجة 32 / 28 في المباراة النهائية.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي يحرص فيها الرئيس على استقبال المنتخبات الوطنية، لاسيما الحائزون على بطولات، ولاسيما المنتخب الوطني لكرة القدم الذي حصد على النصيب الأكبر من لقاءات السيسي الرياضية، إذ التقاهم قبل وبعد بطولة كأس العالم، يونيو الماضي، بقصر الاتحادية.

وفي 9 أكتوبر 2018، استقبل الرئيس المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وجهازهم الفني في قصر الاتحادية، لتهنئتهم على التأهل لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا 2018، كما هنأ الشعب المصري على الإنجاز الذي حققه المنتخب بالتأهل إلى كأس العالم، معربا عن خالص سعادته بما قدمه لاعبو المنتخب وجهازهم الفني من أداء مشرف على مدار مباريات التصفيات، ونجاحهم بتوفيق من الله وبالإعداد الجيد والالتزام، في الوصول لهذا الإنجاز الذي طال انتظاره، وإسعاد الشعب المصري العظيم.

وفي نهاية يوليو الماضي، حرص السيسي على تهنئة منتخب الشباب لكرة اليد، بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بإسبانيا، وأشاد بالأداء الرفيع لكل أعضاء المنتخب بقيادة جهازه الفني الوطني، قائلا: "جسدوا نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات".

وبالمؤتمر الوطني السابع للشباب الذي احتضنته العاصمة الإدارية الجديدة، احتفى السيسي وكرم بالجلسة الختامية، هادية حسني السعيد، لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، كونها إحدى النماذج المصرية الناجحة.

واستقبل الرئيس بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بمطار القاهرة لدى وصولها من الجابون بعد المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في 6 فبراير 2018، وصافح السيسي لاعبي المنتخب الوطني وجهازه الفني، موجها لهم خالص التهنئة على أدائهم المُشرف بالبطولة الإفريقية، والتقط صورا تذكارية مع لاعبي المنتخب الوطني وجهازه الفني، كما تحدث مع جميع أعضاء المنتخب الوطني، ووجَّه باسم كل المصريين التحية والتقدير والاحترام للمنتخب الوطني، مؤكداً أن المنتخب أسعد الشعب المصري بما قدمه من أداء قوي ومُشرف خلال البطولة.

وفي بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة التي احتضنتها مصر، حرص السيسي على على زيارة المنتخب خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي، وألتقى أعضائه، وأعرب خلال اللقاء عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب في البطولة، مؤكدا ثقته الكاملة في إدراك أعضاء جهاز المنتخب الوطني واللاعبين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، ومطالبا جميع أفراد المنتخب ببذل أقصى الجهد لإسعاد الشعب المصري الذي ينظر لهم بكل الاحترام والتقدير.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي شدد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، بينما توجه اللاعبون، خلال اللقاء، بالشكر والتقدير للرئيس السيسي لحرصه على زيارة المنتخب.

لم يغفل السيسي لقاء العديد من المنتخبات الوطنية أيضا، فكانت أبرزها تكريمه لفريق كرة القدم للآنسات الفائز بالبرونزية في كأس العالم الموحدة، بالإضافة إلى منتخب الإسكواش الحاصل على بطولة العالم، والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، في نوفمبر الماضي، ومنح الرئيس وسام الرياضة للأبطال الرياضيين، ووجه بتوفير الإمكانات اللازمة لأبطال مصر الرياضيين ودعمهم بشكل كامل بما يضمن استمرارهم في تحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية.

وفي يوليو 2018، استقبل الرئيس اللاعبين الفائزين بميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط الثامنة عشر، التي أقيمت في إسبانيا، ومنحهم الأوسمة الرياضية من الطبقات الأولى والثانية والثالثة للأبطال الرياضيين والأجهزة الفنية التي تولت تدريبهم، مثنيا على ما أظهره هؤلاء الأبطال من قدر عال من المسؤولية الوطنية والتميز، أدخلوا به السعادة إلى قلوب المصريين فنالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله.

وبمطلع 2019، التقى السيسي عددا من لاعبات الإسكواش المصريات، لتكريمهن، على رأسهن رنيم الوليلي، ونور الشربيني المصنفة الأولى عالميا، ومنحها وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

كما حرص أيضا على الاحتفاء باللاعبين البارزين في المحافل الدولية، ففي بمنتدى شباب العالم لعام 2017، كرم السيسي، عدد من نجوم الرياضية، من بينهم لاعب المنتخب المصري محمد صلاح، والسباح محمد الحسيني الذي حاول عبور "المانش" بين إنجلترا وفرنسا، وهداية ملاك بطلة التايكوندو الحائزة على فضية دورة الألعاب الأولمبية بريودى جانيرو، ومحمد إيهاب وسارة سمير بطلا رفع الأثقال، والسباحة فريدة عثمان، ولاعبة الاسكواش نور الشربيني.

وبمنتدى شباب العالم لعام 2017، كرم السيسي، السباح محمد الحسيني الذي حاول عبور "المانش" بين إنجلترا وفرنسا، واجتاز 16 كيلو سباحة في 7 ساعات متواصلة، وحرص على احتضانه والتقاط صورة تذكارية معه.