تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق جديد نشب بمصنع أبوحوا لتصنيع الموتوسيكلات بقليوب، حيث شبت النيران في شفاط ومدخنة أعلى سطح مقر المصنع دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع الحريق، وتبين أنه شب في الشفاط الخاص والمدخنة أعلى المصنع، وأمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق وتشكيل لجنة بإشراف المسؤولين بمدينة قليوب لتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بنشوب حريق بمصنع أبوحوا لتصنيع الدراجات النارية بقليوب.

وانتقل المقدم أحمد شعراوي مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بالأرواح.

الجدير الذكر أن نفس المصنع تعرض لحريق هائل منذ أقل من شهر، حيث أشارت التقارير الأولية للحريق، أن تكلفة الخسائر تخطت المليار جنيه.