أخبار متفوتاكش.. حريق مصنع قليوب وزيارة تركي آل الشيخ للخطيب

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

طقس اليوم الثلاثاء 5 -11 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

الكل شارك في إخماده.. القصة الكاملة لحريق الـ 10 ساعات بمصنع قليوب

نشب حريق هائل في مصنع دراجات بخارية "أبو حوا" بقرية كفر أبو جمعة مركز قليوب، بمحافظة القليوبية، واستمر لمدة 10 ساعات كاملة قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

إنفوجراف.. مصر تقفز 90 مركزا في مؤشر جودة الطرق وتحتل المركز 28 عالميا

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافاً، سلط من خلاله الضوء على مدى انعكاس مشروعات الطرق التي نفذتها الدولة على ترتيب مصر العالمي في مؤشر جودة الطرق خلال الفترة من 2014 حتى 2019، حيث تقدمت مصر 90 مركزا لتصل للمركز 28 عام 2019، مقارنة بالمركز 45 عام 2018، والمركز 75 عام 2017، والمركز 107 عام 2016، والمركز 110 عام 2015، والمركز 118 عام 2014، وذلك وفقا لتقارير التنافسية العالمية.

النواب ينهي جلساته بالموافقة نهائيا على 3 قوانين.. منها "مدينة زويل"

أنهى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال أعمال جلسته اليوم، بعد الموافقة نهائيا على ثلاث مشروعات بقوانين، وهي تعديل قانون العقوبات، وتعديل قانون الشهر العقاري والتوثيق، ومشروع قانون إنشاء مدينة زويل.

وقف موظفي "قصر العيني" في واقعة إلقاء زيت على مقاعد المرضى

أحال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددا من موظفي الأمن الإداري بمستشفيات قصر العيني للتحقيق وإيقافهم عن العمل، بسبب سكب الزيوت على المقاعد والاستراحات المخصصة لانتظار المرضى وذويهم خارج العيادات.

أين اختفى أسد دمنهور الأثري؟.. البرلمان يسأل والآثار تبحث

شهد اجتماع لجنة الثقافة والآثار والإعلام بمجلس النواب نقاشا بين كلا من النائبة سناء برغش والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بشأن اختفاء أسد أثري من مدينة دمنهور.

إحالة "طالبة هاورّيك" للتأديب: تطاولت على عميد كلية الحقوق

قرّر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، إحالة طالبين بكلية التجارة إلى مجلس التأديب، في اتهام أحدهما بالتطاول على الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق، خلال محاضرة في مادة القانون التجاري، والثاني بالتدخين داخل المدرج، مشدداً على ضرورة استكمال جميع مراحل التحقيق في الواقعتين، وفقاً للوائح الانضباط.

أسعار الحديد تواصل تراجعها بسبب التنافس بين الشركات وانخفاض الطلب

شهدت أسعار حديد التسليح في السوق المحلي تراجعا عقب تثبيت لم يستمر سوى 3 أيام منذ أول نوفمبر بسبب استمرار التنافس السعري لشركات حديد التسليح للحفاظ على الحصص السوقية.

بمناسبة ذكرى المولد النبوي.. صرف معاشات نوفمبر من البنوك الخميس

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا صرف معاشات نوفمبر المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، التي تبلغ قيمتها 6.14 مليار جنيه، ويتم صرفها لـ3.32 مليون قائم بالصرف.

"الكهرباء": الربط الكهربائي يمهد لإقامة سوق عربية مشتركة للطاقة

ألقى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس المكتب التنفيذي كلمــة جمهورية مصر العربية في افتتاح اجتماع المكتب التنفيذي الخامس والثلاثين للمجلس الوزاري العربي للكهرباء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريا وتفجير 376 عبوة ناسفة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة قبل قليل، بيانا صحفيا عن تطورات مكافحة الإرهاب في سيناء، في إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في الفترة من 28/09/2019 وحتى اليوم.

بـ"تي شيرت" الأهلي.. تركي آل الشيخ في منزل الخطيب: تناولت أحلى أكل

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، صورة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال زيارة لرئيس الأهلي للاطمئنان على صحته، وفقاً لما أعلن "آل الشيخ".