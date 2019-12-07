قال الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء، إنه من الضروري التركيز على استلهام العلم من الكتب الأساسية في العلم والمعرفة.

وأضاف الباز، علي هامش اجتماع مجلس أمناء الجامعة البريطانية بالقاهرة، بحضور محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية، أنه لا يجب أن يقل الصرف على البحث العلمي عن نسبة 2% من الموازنة العامة للدول بدلا من 0.5%، مؤكدا أن المستقبل لابد أن يتضمن في الحسبان الصرف على البحث العلمي بجانب البنية التحتية ومشروعات الدولة.

وتابع عالم الفضاء: "يجب أن نضع في حساباتنا أن البحث العلمي لا تقل ميزانيته في المستقبل عن 2%".