قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، إنه لم يكن يحلم أو يتخيل أن يسمى كويكب باسمه.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC"، أنه اعتاد على العمل فقط وأن يفعل ما يحبه وأن يبذل فيه مجهودا أكبر.

وعن عمره أثناء أول رحلة للإنسان على القمر وقت عمله بناسا، أوضح أن عمره حينها كان 29 عاما فقط، "قررنا إننا نعرف متوسط أعمار اللي موجودين في غرفة التحكم وقت طلوع المكوك للفضاء في أول رحلة للقمر، وكل واحد فينا مسك ورقة ولفينا على الناس ولقينا إن متوسط أعمارهم 26 سنة".

وتابع الباز: "دا يديكم أمل إنكم لازم تحلموا وتتعبوا لحد متحققوا أحلامكم".