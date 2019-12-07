التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لمصر، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائبه واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، وتناول اللقاء الإطلاق الرسمي لمهمة بعثة الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لمصر، والتي تعني بموضوعات الحوكمة وتدعيم مسيرة الحكم الرشيد في القارة الأفريقية، والتي أطلقها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أمس.

واستعرض الغضبان خلال اللقاء، مجمل الإنجازات التي جرت على أرض المحافظة خلال الفترة السابقة، والتي شهدت مشروعات قومية عملاقة في مختلف القطاعات صناعيا وصحيا وسياحيا وتعليمية، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تهدف لتحقيق أفضل مستوى معيشة للمواطن، كما جرى عرض فيلما تسجيليا يوضح أهم المشروعات القومية بالمحافظة خلال الفترة السابقة.

ورحب المحافظ بالوفد الأفريقي لزيارته بورسيعد في إطار تبادل الثقافات والخبرات والتدريب بين مصر وبلدان الاتحاد الأفريقي.

ومن جانبه، قدم الوفد الشكر والتقدير للمحافظ على حسن استقباله، مؤكدين على فخرهم بوجود هذه المشروعات القومية على أرض مصر والتي تمثل الريادة لقارة أفريقيا.

يذكر أن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، هي مبادرة تبناها عدد من رؤساء الدول الأفريقية بينهم مصر، وتعني بمجموعة من المجالات تشمل الديمقراطية، والحوكمة السياسية، والاقتصادية والإدارة، حيث تقوم الدول الأعضاء في الآلية بعملية تقييم ذاتي.