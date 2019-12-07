قال المهندس أحمد فرج، مدير فريق تصميمات مشروع محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد، إن النظام الذي تم تخطيطه لمحطة التحلية لم يتم في مصر من قبل والشرق الأوسط أيضا، موضحا أن المحطة سعتها 150 ألف متر مكعب بنظام ترشيح فائق الجودة، وهو ترشيح جديد لطبيعة المياة في المحطة، لأنها مختلفة عن المحطات الآخرى لقربها من مصبات النيل والميناء وبها عكارة زائدة.

وأضاف فرج، خلال حديثه مع أحمد بشتو، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن المحطات التي يمكنها استخدام وحدات الفلترة مثل محطة تحيلة مياة شرق بورسعيد، هي المحطات القريبة من مصب النيل، مثل دمياط ورشيد وجمصة، نظرا للترسيبات والطمي.

وأوضح أنه يتم عمل اجتماعات لمراجعة العمل أسبوعيا، لأن العمل بالمحطة يتطلب الدقة الشديدة.