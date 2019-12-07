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مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

بالمستندات.. "الصحة" تستجيب لمطالب الأطباء بشأن نظام التكليف الجديد

بالمستندات.. "الصحة" تستجيب لمطالب الأطباء بشأن نظام التكليف الجديد

"القومي لحقوق الإنسان" يعلن دورة محمد فايق

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كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق تنظم ملتقى التوظيف الثاني

كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق تنظم ملتقى التوظيف الثاني

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