أجرى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولة تفقدية بالزقازيق للاطمئنان على تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من كوبري شرويدة، والمُقام بتكلفة مبدئية 183 مليون جنيه، لدفع عجلة العمل وإسراع الخطى في الانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية وتشغيله أمام حركة السيارات للمساهمة في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

وشدد محافظ الشرقية على مسئول الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال المراحل المتبقية من الكوبري، طبقاً للجدول الزمني المحدد لتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة، وتوفير الوقت والجهد على المتجهين من وإلى محافظات القاهرة الكبرى.

ووجه "غراب" رئيس مركز الزقازيق برفع وإزالة الإشغالات حول وأسفل كوبري شرويدة لإضفاء لمسة جمالية على المكان ولتوسعة الطريق أسفل الكوبري.

وأوضح أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع كوبري شرويدة العلوي ورصف أرضياته وتخطيطها وطلائها وتزويدها بالعلامات الإرشادية والتحذيرية تمهيداً للتشغيل التجريبي أمام حركة السيارات المتجهه إلى "الأحرار - بلبيس"، والقادمة إلى "الجامعة - ميت غمر".

أكد المحافظ أن الهدف من إنشاء الكوبري القضاء على أزمة المرور وتكدس السيارات أمام مزلقان شرويدة والجامعة وفتح محاور مرورية جديدة على الطريق الدائري بمدينة الزقازيق وحل تقاطعات السكة الحديد بخطي بنها وطنطا مع الطريق الدائري للمدينة.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير طريق كورنيش بحر مويس من أمام مبنى المحافظة وصولاً لجامعة الزقازيق، حيث تفقد أعمال المرحلة الأولى، والتي بدأت من أمام مجمع الري، لتوسعة عرض الطريق وإقامة مساحات خضراء لخلق متنفس للمواطنين مع طلاء الأعمدة والبلدورات والتشجير وأعمال النظافة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد "غراب" على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمنطقة وإقامة الممشى للمواطنين حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييراً في الشارع للأفضل، مؤكداً أنه جاري تنفيذ خطة أعمال تطوير وتجميل الشوارع والميادين العامة لإظهار الطابع الجمالي والحضاري للمدن و الأحياء و الشوارع بمراكز ومدن المحافظة.

وحرص محافظ الشرقية على الاستماع لشكاوى المواطنين، موجهاً الجهات المعنية بفحصها وتلبيتها فورا.