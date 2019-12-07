أحبطت الإدارة المركزية لجمارك ميناء الدخيلة في الإسكندرية، اليوم السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من الألعاب النارية والهواتف المحمولة والأدوية والمكملات الغذائية و"اسبراي" الدفاع عن النفس، تقدر قيمتها بـ13 مليون جنيه، بالمخالفة لقوانين الأسلحة والذخائر والجمارك والاستيراد والتصدير.

وردت معلومات سرية إلى الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي وشرطة ميناء الدخيلة، تفيد بوجود أصناف مخالفة للمستندات داخل مشمول البوليصة cosU6202005730/1 حاوية رقم CSNU6657029 بعدد 694 طردا تحوي -وفقا للأوراق- أثاثا وأمتعة شخصية بوزن 16.8 طن، قادمة من الصين باسم موظف بأحد السفارات الأجنبية.

وعقب التنسيق مع وزارة الخارجية ولجنة المراسم، جرى تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة لتفتيش الحاوية كشفت عن وجود 499 كرتونة ألعاب نارية و256 كاميرا مراقبة مزودة بلمبات ليد صغيرة الحجم و105 أقلام مجهزة بكاميرات وتليفون وMPC3 وMPC4 و2600 عبوة سوائل شيش إلكترونية.

كما جرى ضبط 500 كشاف ليزر مزودة بكاميرات صغيرة الحجم، و3978 عبوة اسبراي دفاع عن النفس، و1396 تليفون محمول أحجام وماركات مختلفة، ومليون و587 ألفا و570 شريط أدوية تخسيس، ومليون و427 ألفا و970 قرص مكملات غذائية.

وقدرت اللجنة قيمة المضبوطات بـ13 مليونا و477 ألفا و840 جنيها، تقدر عنها ضرائب ورسوم جمركية مستحقة 6 ملايين و831 ألفا و148 جنيها.

وقرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.