قالت الإعلامية لبنى عسل، إن وزارة التموين استجابت للشكوى التي عرضها البرنامج بسبب شكوى أحد شباب مشروع جمعيتي من عدم توفر السلع التموينية للجمعية.

وأضافت "لبنى"، خلال الحلقة الأولى من برنامج "الحياة اليوم"، في ثوبه الجديد، عبر شاشة "الحياة": "مستمرون في هذا الملف، لأن دور وزارة التموين مهم للغاية في هذا الملف".

ووجه أحمد حماده أحد شباب خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، وزير التموين، بسبب سرعة استجابته لحل المشكلة، حيث أنه في اليوم التالي صباحًا من حل المشكلات، جرى ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز وبقية السلع التموينية، كما جرى خفض أسعار الزيت والسكر والأرز، ما أسعد المواطنين.

وانطلقت أولى حلقات برنامج "الحياة اليوم"، في حلته الجديدة، عبر الحياة اليوم، حيث سيقدمه الإعلامية لبنى عسل والإعلامي حسام حداد.