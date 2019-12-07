قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن تصريحات وزير التموين في أثناء حفل وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية في قرية طوخ التابعة لمركز بركة السبع بالمنوفية، مخالفة صريحة لأحكام المواد 8، و51، و53 من الدستور، مطالبًا الحكومة بضرورة التراجع عن تلك التصريحات وتوضيح عما بدر منه من تعدٍ على المواطنين، وضرورة الاعتذار لهم.

وأضاف فؤاد أن رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو لوزير التموين يتهكم فيه على مستحقي الدعم واصفا إياهم نصا: "أنت جي تاخد الدعم والا جي تتأنعر"، ما يبرز وجود أزمة في طريقة تعامل المسؤول مع المواطنين دون مراعاة حساسية منصبه، خصوصًا أنه مسؤول عن وزارة ذات شأن اجتماعي يمس كرامة المواطن، مستبيحا حقوقهم الدستورية تجاه الدولة وتجاهه بصفته وزيرا مسؤولا.

وأشار فؤاد إلى أن التصريحات أثارت مشاعر المواطنين مستحقي الدعم، كأحد حقوق المواطنين خصوصًا أنها من أموال دافعي الضرائب، والتي تستوجب أن تصرف بشكل سليم، يحقق المصلحة العامة دون تعالٍ أو كبر، مطالبا بالاعتذار عما بدر منه تصريحات تسببت في إثارة مشاعر المواطنين.