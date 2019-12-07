نجحت الحملات التفتيشية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، في ضبط 31 جوال بإجمالي وزن واحد ونصف طن قبل تهريبها للبيع للسوق السوداء، وذلك أثناء جولاتها المرورية على المخابز البلدية بقرية المدامود التابعة لمركز الزينية، شمال الأقصر.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه أثناء التفتيش وجد أحد المخابز متوقف تماما عن الإنتاج اعتمادا منه على البطاقات المجمعة لديه حيث يبدأ بضرب تلك البطاقات بعد انتهاء ميعاد التشغيل دون إنتاج فعلي للمخبز، وأنه جرى ضبط 20 جوال دقيق مدعم به قبل تهريبه للبيع بالسوق السوداء.

وأضاف "صلاح" أنه جرى ضبط 11 جوال داخل مخبزين بمركز الزينية، وبذلك يكون إجمالي ما جرى ضبطه طن ونصف من الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.