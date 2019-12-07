أعرب كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، عن سعادته البالغة بوصول 10 جرارات جديدة للقطارات من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ذكر أن فرحة الشعب المصري بوصول تلك الجرارات لا توصف، ورأى في عيون المواطنين فرحة كبيرة، مضيفًا: "عيون المواطنين فيها فرحة وثقة وأماني، الشعب المصري يريد سكك حديد جديدة متطورة ميحصلش فيها حوادث".

وأضاف خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن السكك الحديدية المصرية بدأت تخرج من الإنعاش، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية وكل العاملين في السكك الحديدية، "مقدرش أعمل حاجة لوحدي، مشاكل السكك الحديدية كبيرة ومش من دلوقتي، لا ده من زمان أوي وكانت متراكمة".

وأكد وزير النقل والمواصلات، أنه ظل يتحدث مع العاملين في هيئة السكك الحديدية بشكل خاص وكافة العاملين في وزارة النقل بشكل عام، بضرورة بذل الجهد لتطوير الهيئة، حيث ذكر لهم أنهم ثاني أقدم سكك حديد في العالم، مضيفًا: "قولتلهم أنا معاكم ومادد إيدي وعاوزين نفهم الشعب المصري إنكم مش وحشين، انتوا فقط لم تتاح لكم الفرصة للتطوير وتم فقد الثقة".