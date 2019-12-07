أكد كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، أنه يعمل بشكل كبير داخل الوزارة على تأهيل وتطوير العامل البشري، حيث ذكر أنه تم إرسال سائقين قطارات للولايات المتحدة الأمريكية من أجل التدريب على قيادة الجرارات الجديدة التي أتت لمصر مؤخرا من أمريكا، موضحًا أن السائقين الذين تم تدريبهم سيكونا مدربان لباقي سائقي القطارات في مصر.

وأضاف خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن الاعتناء بالعنصر البشري داخل منظومة السكك الحديدية يُعطي قبلة حياة جديدة للمرفق، مؤكدًا أن هناك 800 جرار سكك حديد في مصر، نصفهم تقريبا بهم عطل، ويتم العمل بـ 400 جرار فقط، "الناس في الهيئة كانت بتصحي من النوم متلاقيش جرار موجود تقوم بإلغاء الرحلات".

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن الجرارات الجديدة ستعيد كفاءة المرفق من جديد وثقة العاملين في الهيئة من نفسهم مرة أخرى، وستقوم القطارات بتأدية دورها على أكمل وجه في نقل الركاب، مضيفًا: "احنا بننقل اللي مش معاه عربية خاصة، أو اللي مش قادر يركب وسيلة نقل خاصة".