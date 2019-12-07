نظمت إدارة التربية العسكرية بجامعة حلوان، اليوم، زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة 50 طالبا وطالبة، في إطار اهتمام الجامعة بتعريف الشباب بالجهود التي تبذلها الدولة لدفع عجلة التنمية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة وبالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

بدأت الزيارة بتفقد العاصمة الإدارية الجديدة وتفقد كاتدرائية المسيح، ومسجد الفتاح العليم، وسماع شرح تفصيلى للمبنيين، من مدير إدارة المسجد وطريقة إنشائه ومساحته، مؤكداً أن جميع الخامات المستخدمة في إنشاء وبناء والديكورات والزخارف منتجات مصرية 100% بأيدي وعمالة مصرية.

كما تفقد الطلاب الأحياء السكنية r2. R3 وحي المال والأعمال ومدينة الفنون والأوبرا الجديدة وحي الوزارات وسماع شرح عن مراحل إنشائه والوزارات والخدمات التي ستقدم للمواطنين من خلال منظومة متكاملة تهدف إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة بسواعد أبنائها.