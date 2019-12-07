أكدت منى القماح مديرة قصر الثقافة بكفر الدوار، إنها تولت المنصب من مدة 13 يوما، موضحة أنها من الفترة من 21 نوفمبر وحتى 4 ديسمبر وحتى الآن، ما زالت في منصبها ومكتبها مغلق بكل أوراقه لكونها في إجازة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن إعفاء مديرة قصر ثقافة كفر الدوار من منصبها بسبب ارتدائها النقاب، وتعيين آخر لذات المنصب، وهي شائعة انتشرت على العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليتفاعل الكثيرون معها تعاطفا لمشكلتها وقضيتها.

وأضافت القماح، لـ"الوطن"، أنها لم تتسلم أو يتم إبلاغها بأي قرار يفيد بإخلائها لمنصبها، مشيرة إلى أنها في إجازة لأن والدتها تجري عملية جراحية، وأنها علمت من إحدى زميلاتها في القصر بصدور قرار يفيد بتوليها المنصب محلها.

وأكدت أن "حتى الآن أنا مديرة القصر ولم أوقع على إخلاء طرف.. وزميلتي لم تتسلم أي شيء"، مؤكدة أنها تفاجأت بانتشار قصتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعاطف الكثيرين معها".

القماح: رفعت قضية وفي انتظار النتيجة القانونية

وتابعت أنها لن تتحدث مرة أخرى مع أي جهة إعلامية، وأنها في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية، بعدما رفع المحامي الخاص بها دعوى قضائية ضد قرار إعفائها من منصبها.

وأوضحت "القماح" أن مسألة النقاب شيء خاص بها، لا يحق لأي شخص التدخل فيه، وأنه لا يُعيقها عن تنفيذها مهام عملها، والتي توديها على أكمل وجه، بحسب قولها.

ومنى القماح خريجة كلية الفنون الجميلة، وكانت الأولى على دفعتها، وتم تعيينها أخصائية فنون تشكيلية بقصر ثقافة قصر الدوار، عام 2012، وعملت في أكثر من فرع بمجالات الثقافة، وكانت نائبة عن المديرين الذين عملت معهم في كل الأنشطة الثقافية، سواء حفلات شعر أو موسيقى أو فنون شعبية وكورال أطفال أو غيرها.