طعن سائق زميله بسلاح أبيض "مطواة" بسبب خلافات على أولوية تحميل الركاب ببطا بمحافظة القليوبية، وتسبب في وفاته.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوصول "محمود. ص"، 33 عاما، سائق، ومقيم في قرية بطا ببنها، جثة هامدة، إثر طعن بسكين في البطن.

وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبسؤال أهالي القرية اتهموا إبراهيم، وشهرته "الدوش" سائق، ومقيم بنفس القرية إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بالسيارات الأجرة قيادتهما، وتطورت لمشاجرة تعدى على أثرها المتهم بضربه بسلاح أبيض "مطواه" تسببت في وفاته فورا، وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.