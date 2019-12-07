قال وزير النقل والمواصلات، إنه في عام 2009، جرى استلام شحنة جرارات أمريكية بعيوبها، ولم يجري إدخال عليها أي تعديلات فنية، ولكن في الوقت الحالي عندما جرى الاتفاق مع شركة أمريكية على جرارات قطارات، بعثت الشركة برسومات الورشة، إلى مصر وجرى مراجعتها من المهندسين المتخصصين.

وأضاف وزير النقل، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن رسومات الورشة، عادت إلى الشركة الأمريكية مرة أخرى، بعد مراجعتها في مصر، من أجل تصنيع الجرارات، موضحًا أنه أثناء تصميم الشركة الأمريكية الجرارات الجديدة، كان هناك مهندسين من السكة الحديد المصرية في الشركة، حتى جرى تصنيع الجرار النموذج.

وتابع: "الجرار النموذج اتعمل وطلع وراح وجه واتجرب كويس، اعتمدنا العينة ننتج الإنتاج الكمي، كل 10 جرارات يخلصوا يطلع مهندسين مصريين هناك، ويفتشوا ويشوفوا مدى الدقة في التصنيع، وهل هناك عيوب أم لا، وجرى تفتيش 30 جرارا جديدا، وهم الآن جاهزين للشحن، خلاف الـ10 جرارات الذين وصلوا إلى مصر".