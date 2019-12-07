أكد وزير النقل والمواصلات، أنه يسعى لرفع التوعية لدى المواطنين، بأن ثمن تذكرة قطارات السكك الحديدية، يساهم في تطوير المرفق، وتوفير الراحة للمواطنين، موضحًا أنه يجري العمل على توعية المواطنين، بأهمية التذكرة، حيث نشتري قطارات وجرارات جديدة، من خلال هذه الأموال، وتأمين المحطة من أخطار الحريق.

وأضاف وزير النقل، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه لا مانع من ترهيب المواطنين بالغرامة، وهناك إجراءات رادعه لكل من يتخلف عن قطع تذكرة القطارات، وهناك كمسارية موجودين على باب المحطات، لا تسمح بمرور المواطنين للقطارات، إلا من يحمل تذكرة.

وتابع: "الناس بتقول الشبابيك زحمة، طب ما أنا عملت شبابيك زيادة وأكشاك زيادة، وتقدر تدفع ثمن التذكرة من المحمول أو من مكتب بريد، بعد كده هنجيب بوابات الكترونية زي البوابات بتاع المترو، تفتح بالكارت، وبدأنا نعمل الآن بالشراكة مع الشركات العالمية، عشان نجيب المكونات والأنظمة من الخارج، عشان نسيطر على دخول وخروج كل الناس للمحطات بالتذكرة".