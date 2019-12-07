قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم استحداث وسيلتي مواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة من أحدث وسائل المواصلات في العالم أجمع ولم تدخلا مصر قبل ذلك، حيث إن الوسيلة الأولى "إل أر تي" وهو القطار الخفيف الكهربائي، والذي سيبدأ من محطة عدلي منصور حتى نهاية الخط الثالث والذي سيتم افتتاحه في شهر أبريل المقبل.

وأضاف "الوزير"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد": "آخر الشهر ده هنفتح محطتين هشام بركات والنزهة، ومن هناك أي مواطن ممكن يركب إل أر تي ويروح العاصمة الإدارية الجديدة".

وأكد وزير النقل والمواصلات أن الوسيلة الثانية هي مونوريل والذي يربط القاهرة من منطقة يوسف عباس بجوار نادي الزهور، حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم من منطقة الجيزة حتى مدينة أكتوبر، وتلك الوسائل الحديثة استحدثت خصيصا من أجل العاصمة الإدارية الجديدة التي سيتم نقل الحكومات اليها اعتبارا من 30 يونيو 2020.